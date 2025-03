La ola de recortes que Elon Musk está realizando en la administración pública de Estados Unidos parece estar llegando a todos sus rincones. Los planes de reducción presupuestal incluyen hasta a la Agencia Central de Inteligencia, algo que podría causar serios perjuicios para los funcionarios que se están retirando en estos momentos. “No voy a negar que estoy preocupado por mi futuro. Vengo trabajando para la CIA desde hace mucho tiempo y siempre creí que me iba a poder retirar con una jubilación cómoda, porque acá hay un plan de retiro muy bueno. Pero con todo esto de los recortes no sé qué va a pasar, así que estoy muy preocupado”, reconoció el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, quien se apresta para retirarse del cargo. “Me entristece que un megalómano como Elon Musk venga a destruir una agencia a la que tanto quiero y que me ha tratado tan bien”, se lamentó el excanciller.

El dilema: “No sé si pedir la embajada de Uruguay en Washington o la embajada de Estados Unidos en Montevideo”. Luis Almagro, diplomático que explora opciones.