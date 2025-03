Al mismo tiempo que entraban en vigor los aranceles a Canadá, China y México, dando comienzo a una guerra comercial entre Estados Unidos y esos países, el presidente Donald Trump decidió ayer suspender la ayuda militar a Ucrania, con el objetivo de obligar a ese país a firmar la paz propuesta por Vladimir Putin. Varios analistas en temas internacionales consideraron que estos hechos confirman que el mundo está cada vez más lejos de una tercera guerra mundial. “Las dos principales potencias mundiales no sólo no se enfrentan, sino que además se están aliando contra el resto del mundo. No hay posibilidad alguna de que se genere un enfrentamiento armado a nivel planetario. Aun si el resto del mundo decidiese aliarse contra el eje Trump-Putin, no tendría probabilidad alguna de ganar. Estamos ante la posibilidad de una paz duradera que el mundo jamás había experimentado, gracias al sometimiento de todos los países al poder tiránico del eje Washington-Moscú”, opinó un experto en relaciones internacionales.

Imagine: “Con algunos pequeños matices, es el sueño de John Lennon vuelto realidad”. Halcón jipi.