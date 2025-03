Ayer se confirmó que Lionel Messi no formará parte del plantel de la selección argentina que enfrentará a la celeste el viernes en el estadio Centenario. La noticia fue motivo de preocupación en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), ya que ahora deberá obsequiar un pasaje aéreo de ida y vuelta a Miami y una entrada para ver un partido del Inter de esa ciudad a todos los hinchas que habían pagado para ver al ídolo argentino. “Nos va a salir una enorme cantidad de dinero, pero si no hacemos esto nos vamos a comer miles de juicios de hinchas uruguayos que pagaron una entrada para ver a Messi. Y seguramente los vamos a perder. No sé, si yo fuera juez y viniera una persona a decir que pagó un dineral para ver a Messi y resulta que el tipo no juega, y encima ni siquiera puede tener el consuelo de que vio a Edinson Cavani o a Luis Suárez porque están retirados, fallaría a su favor”, reconoció un integrante del cuerpo de neutrales de la AUF.

Desinterés: “Creo que la falta de Messi va a complicar a Argentina y va a aumentar las chances de que Uruguay gane nuevamente el clásico del Río de la Plata. Andá a saber qué pasa. Yo no me voy a enterar porque no pienso ver ese partido entre jugadores medio pelo”. Hincha uruguayo pero más hincha de Messi.