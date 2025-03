“Por un lado, es un término bastante insultante, pero por otro lado tiene una gran dosis de verdad, así que es muy difícil pedirle a la gente que no lo use. Optamos por negociar”, explicó un integrante del directorio del Partido Nacional en referencia a una determinación tomada por el órgano con relación a la expresión “blanco pillo”. “Es un término que se vuelve tendencia en las redes sociales en forma periódica, porque generalmente no pasamos más de dos o tres meses sin protagonizar algún escándalo. Así que lo que vamos a proponer es que se permita a cada usuario de redes sociales utilizar dos veces al mes la expresión ‘blanco pillo’. No son acumulables, obviamente, porque si no aparecerían algunos vivos que no la utilizarían en escandaletes intrascendentes para después pegar con todo cuando, al otro mes, algún intendente vaya preso o algo así. Eso no se hace. O sea, un blanco pillo lo haría, pero en este caso estamos hablando de personas que no son blancas”, expresó el dirigente.

La estimación: “Durante el próximo quinquenio vamos a tener muchos menos escándalos, básicamente porque ya no estamos en el gobierno nacional”. Blanco pillo que se está preparando para volver con todo.