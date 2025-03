El Partido Nacional no está conforme con la oferta de cargos que le trasladó el gobierno y pretenden una docena más, ya que, según ellos, es lo que les corresponde de acuerdo a la cantidad de votos que obtuvieron en las elecciones. Desde el oficialismo no aceptaron este pedido, pero realizaron una contraoferta que permitió cerrar las negociaciones. Según relató un dirigente nacionalista, “nos ofrecieron un subsidio para los dirigentes desempleados que queríamos colocar en esos cargos. Para nosotros no es lo ideal porque el subsidio no incluye viáticos, y tampoco da visibilidad, pero por lo menos nos permite solucionar la situación dramática en la que quedaron algunos dirigentes tras la derrota en noviembre. No podemos ser tan crueles como para decirles que se tienen que arreglar solos porque si les diéramos un cargo o un subsidio, los estaríamos perjudicando al desalentar sus hábitos de trabajo”.

Pedido de último momento: “Además de los subsidios, nos gustaría tener un carguito más, porque necesitamos colocar a Guillermo Besozzi”. Dirigente nacionalista de Soriano.