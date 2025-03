El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció ayer la puesta en funcionamiento de una comisión para analizar el contrato entre el Estado y el consorcio Aguas de Montevideo (AM), responsable de la construcción de la planta potabilizadora en Arazatí. Desde la empresa ya anunciaron que están dispuestos a hacer “ciertas concesiones” con el objetivo de llegar a un acuerdo con el gobierno. “Nosotros estamos abiertos a modificaciones. De hecho, ya vamos a poner algunas sobre la mesa. La principal es el cambio de nombre del Proyecto Neptuno, que pasaría a llamarse Proyecto Poseidón. Es decir que el nombre seguiría haciendo referencia al dios de los mares, pero no el romano, como en la actualidad, sino el griego. Creemos que es un cambio bastante importante”, aseguró un responsable de la empresa. Otro de los cambios que AM está dispuesto a hacer es relocalizar la planta potabilizadora. “Podemos moverla hasta diez metros hacia el este. Hacia el oeste no, porque en ese caso el agua ya no sería tan salada como a nosotros nos gusta”, explicó el vocero.

Posibles eslóganes del consorcio