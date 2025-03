Los partidos de la Coalición Republicana siguen negociando entre ellos para definir a quiénes propondrán para cubrir los cargos que ofreció el gobierno. Desde los partidos Nacional y Colorado reconocieron que la política de colocar “los mejores en cada puesto” no se aplicará, por lo que varios de los candidatos tienen “escasos o nulos” conocimientos técnicos sobre los organismos que dirigirán. De todas maneras, recordaron que la mayoría de ellos aspira a un cargo porque no consiguió una banca en el Poder Legislativo, por lo que “de política tampoco saben mucho”. “Nosotros no pretendemos colocar personas que no sepan nada de la materia sobre la que van a trabajar pero a las que, como son buenos políticos, les damos un cargo. No, para nada. Son malos políticos también. Acá no hay ninguna intención de poner lo político por encima de lo técnico. Las capacidades técnicas y las capacidades políticas van a pesar más o menos lo mismo, es decir, casi nada”, indicó un legislador nacionalista.

The Best: “Soy el mejor a la hora utilizar el arribismo y las intrigas para conseguir un cargo”. As de la política.