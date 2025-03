“Para cualquier padre, perder un hijo es la experiencia más dura por la que puede atravesar. Yo amo a mi hijo y lo amaré por siempre, pero ha pasado más de un año y sigo culpándome por lo que ocurrió, porque claramente nos equivocamos en algo”. Este testimonio pertenece a la madre de Thomas Matthew Crooks, el hombre que intentó asesinar a Donald Trump en julio de 2024, pero falló el disparo y solamente logró herirlo en la oreja.

El padre de Thomas también siente que a él y a su esposa les cabe cierta responsabilidad por el desafortunado incidente. “No hay día en que no me pregunte qué hicimos mal, en qué nos equivocamos. La explicación más simple es que tendríamos que haberle enseñado a disparar mejor, pero creo que es más complejo. Aun si no le hubiéramos enseñado a disparar, ¿por qué no tomó algunos cursos de disparo? ¿Por qué no probó otro método, como calzarse un chaleco con decenas de kilos de explosivos y activarlo en medio del acto?”.