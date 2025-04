Fieles de la iglesia católica de todo el mundo expresaron ayer su pesar por la muerte del papa Francisco, quien seguramente será recordado por haber promovido una agenda progresista desde el Vaticano. Varios católicos ultraconservadores aprovecharon además para rogarle a Dios que los ayude a ocultar la alegría que sienten por el fallecimiento del sumo pontífice. Un integrante del Opus Dei reconoció que antes de expresarse públicamente sobre el tema se encomendó al Señor y le rogó que le diera la suficiente “fortaleza de espíritu” para evitar reír gozosamente al momento de referirse al papa fallecido. “Como católico no puedo alegrarme por la muerte de ser humano alguno, pero menos por la de un sumo pontífice. Supuestamente. En realidad estoy loco de la vida y muy aliviado, porque creía que este infierno de comunismo y homosexualidad en el Vaticano no iba a terminar nunca. Justamente por eso me está costando muchísimo mostrarme compungido, pero estoy seguro de que con la ayuda del Señor lo voy a lograr”, expresó el feligrés.

El lamento: “Fue un papa polémico, que tuvo sus luces y sombras”. Católico que festejó en privado.