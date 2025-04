Varios colectivos que defienden los derechos de las personas con problemas psiquiátricos vienen reclamando desde hace tiempo porque la ley que regula la asistencia en materia de salud mental no se está cumpliendo. La creación de una comisión de seguimiento de la salud mental en el Parlamento fue vista mayoritariamente como un avance, aunque en un colectivo la situación causó preocupación. “No me gusta nada esto de la comisión de seguimiento. Nada. Dicen que es para seguir las políticas de salud mental, pero yo no les creo. ¿Cómo sabemos que no quieren seguirnos a nosotros? ¿Y si en lugar de controlar a los médicos y a las instituciones de salud mental empiezan a controlar nuestros pasos?”, declaró un dirigente de la Agrupación Nacional de Paranoicos.

Los paranoicos afirman que con esta decisión del Parlamento deberán empezar a mirar para atrás 80 veces por día, en lugar de las 40 habituales. “Vamos a terminar mal de las vértebras”, advirtió el dirigente.