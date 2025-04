A pesar del procesamiento del responsable de hackear dos sitios web y publicar en ellos una foto y datos personales del presidente de la república, Yamandú Orsi, los ataques a los sistemas informáticos estatales continúan. Esto llevó a que muchas personas anónimas no pudieran realizar las amenazas de bomba que tenían planeadas. “Esto es un desastre. Se caen sitios a cada rato. La otra vez quería mandar un correo electrónico asegurando que había puesto una bomba en Aviación Civil y no hubo manera, porque los correos electrónicos rebotaban y no podía acceder al formulario del contacto de la web”, se quejó el integrante de un comando que viene realizando amenazas a instituciones estatales y centros educativos. “En estos momentos solamente estamos pudiendo hacer amenazas por teléfono, lo cual nos complica bastante, porque ahí es mucho más difícil mantener el anonimato. Así no hay forma de trabajar. Al final parece que el Estado quisiera que no hagamos más amenazas de bomba”, declaró el presunto terrorista.

El mensaje: “Si siguen hackeando páginas web del Estado, les vamos a poner una bomba”. Amenaza recibida por un grupo de terroristas informáticos.