Un dirigente del Frente Amplio confesó ayer que en las últimas elecciones votó a Cabildo Abierto (CA) porque vive en un barrio humilde del oeste montevideano “y ahí todo el mundo vota a [Guido] Manini Ríos”. A pesar de las críticas recibidas en las redes sociales, el dirigente defendió su accionar. “Yo, como frenteamplista, no puedo ponerme nunca del lado de la oligarquía. Yo tengo que estar con el pueblo. Por eso vivo como la inmensa mayoría de mis vecinos. Como fideos con arroz, viajo en bicicleta cuando no tengo plata para el ómnibus, me cuelgo de la luz y voto a Cabildo Abierto porque son los únicos que escuchan a la gente común y corriente, no como la izquierda caviar del Frente Amplio, cuyos dirigentes dicen preocuparse por los más pobres pero después los ves veraneando en Punta del Este”, declaró el frenteamplista.

El dirigente aclaró, de todas maneras, que CA no colmó sus expectativas. “Por un momento pensé que Manini Ríos podía llegar a ser el sucesor de [Jorge] Pacheco Areco, que era capaz de llegarles a los sectores populares con un discurso rabiosamente antiizquierdista, pero la verdad es que me decepcionó. Al final, terminó siendo un intelectualoide más, que nunca en su vida tuvo que preocuparse por llevar un plato de comida a la mesa”.