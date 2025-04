Ayer, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el senador del Movimiento de Participación Popular Daniel Caggiani, se pronunciaron sobre la renuncia de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Cecilia Cairo. Ambos coincidieron en que, si bien la exjerarca cometió un error, el tema está “saldado”. Fuentes del FA se mostraron confiadas en que el tema se dé por cerrado “solamente cinco o seis veces más, como mucho”. “Como los dirigentes y legisladores que dan el tema por superado aprovechan para dar a entender que en el fondo bancan a Cairo, en realidad no se supera. Pero obviamente esto no va a seguir en un loop interminable. Va a ir perdiendo fuerza con la aparición de otros temas. Por lo pronto está todo el asunto de los dirigentes que van a tener que reconocer que se equivocaron cuando defendieron a Cairo con el argumento de que simplemente se había equivocado. Ahí va a arrancar toda una discusión que por lo menos no la va a tener a ella como protagonista”, estimaron las fuentes.

La excusa: “No regularizó su casa porque necesitaba el dinero para comprarse un colchón en Divino. ¿Podemos juzgarla por eso?”. Frenteamplista con casete.