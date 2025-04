El lunes, la agenda noticiosa estuvo centrada en las críticas de la oposición a la conferencia de prensa en la que el presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió a la situación financiera de Ancap. El martes, en tanto, la principal noticia del día fue que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, tiene una casa en el balneario Solís cuyos planos no están regularizados. Desde el gobierno se quejaron de que la abundancia de polémicas relacionadas con el gobierno no le está permitiendo aclarar que la oposición no le marca la agenda. “Hace varios días que estamos con ganas de salir a dejar bien en claro ante la opinión pública que es el gobierno el que impone la agenda, pero como las figuras de la oposición salen todo el tiempo en los medios, no nos dejan ni medio segundo libre para hacerlo”, reconoció una fuente de Torre Ejecutiva.

De todas maneras, desde el gobierno esperan que antes de fin de año aparezca algún espacio para hacer esta aclaración. “Suponemos que en vacaciones de julio vamos a tener aunque sea un día en que la oposición se canse de determinar cuáles son los temas sobre los que habla la ciudadanía”, estimó la fuente.