Mientras continúan las negociaciones entre los partidos opositores para definir cómo se repartirán los cargos, en la interna de cada una de las agrupaciones se busca definir cuáles de sus dirigentes ocuparan estos cargos. En el Partido Colorado, por ejemplo, aún no se decidió qué empresa pública será utilizada para que Julio María Sanguinetti coloque a su hijo, Julio Luis Sanguinetti. Fuentes coloradas explicaron que el cuidado del exdiputado y exvicepresidente de UTE “es responsabilidad de todo el partido, porque acá no hay nadie que no le deba algo a su padre”. Además, los colorados consideran que Sanguinetti padre “ya no está en condiciones de encargarse del cuidado de su hijo, por lo que es justo que los más jóvenes nos encarguemos de esa tarea, que si bien es bastante ingrata, también es necesaria”. En el PC afirman que cuidar a Sanguinetti hijo “no es cosa fácil, porque es bastante diablo y hay que estar arriba de él todo el tiempo para que no se mande alguna bandideada”.

El pedido: “Manténganlo alejado de los cangrejos”. Julio María Sanguinetti, padre con canas verdes.