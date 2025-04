Ayer se supo que la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, vive desde hace tres décadas en una casa que construyó en un terreno de su propiedad y nunca regularizó. Como consecuencia de esta situación, paga contribución inmobiliaria e impuesto de Primaria correspondientes a un terreno baldío. Tras la divulgación de la noticia, Cairo citó a una conferencia de prensa y explicó que no regularizó su situación porque estaba convencida de que le iban a dar el Ministerio de Ambiente. “Fue un error de mi parte. Desde hace muchos años vengo trabajando en el tema vivienda, pero no sé por qué, se me metió en la cabeza que iba a ser la próxima ministra de Ambiente. Por eso, desde que ganó Yamandú Orsi no sólo me puse a estudiar temas medioambientales, sino que también me dediqué a reciclar la basura, andar en bicicleta y comprar comida orgánica, porque una ministra debe predicar con el ejemplo. Cuando me enteré de que me daban el Ministerio de Vivienda, quedé medio descolocada. Pensaba regularizar la situación de mi vivienda ni bien terminara de adaptarme a este nuevo escenario”, declaró Cairo.

Duros cuestionamientos: “No podemos seguir cometiendo errores como el de Cecilia Cairo. Es pegarse un tiro en el pie”. Mauricio Zunino, intendente de Montevideo y experto en contrataciones.