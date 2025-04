Un grupo de damnificados por la estafa piramidal de Conexión Ganadera se manifestó anoche frente a la casa de su fundador y director, Pablo Carrasco. El exempresario no habló con los manifestantes, pero luego se dirigió a ellos mediante una carta publicada en sus redes sociales. “Yo los perdono. Y los perdono porque comprendo vuestro enojo. Pero también me gustaría haceros una recomendación. En pocos días comienza la Semana Santa. Es un momento para la introspección y para reflexionar sobre las cosas que nos hacen buenos cristianos, como el perdón, el desprendimiento y la ausencia de avaricia. Y también es un momento para comer pescado, como forma de honrar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recordad que no hemos de comer sangre roja de animales como vacas y ovejas. Si no tenéis vacas para comer, no os lamentéis. Aprovechad para honrar a Cristo comiendo merluza, pescadilla o grated de atún, que es más barato que los lomitos de atún”.

La homilía: “Yo quería multiplicar panes y vacas. Al final logré multiplicar algo, pero fueron deudas. Digamos que hice una bien y una mal”. San Pablo Carrasco.