El caso de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, quien vive desde hace 31 años en una vivienda no regularizada que paga contribución inmobiliaria e impuesto de Primaria como si fuera un terreno baldío, recibió una amplia cobertura mediática. A raíz de esta situación, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) decidió hacerle un homenaje, ya que es la primera vez en varios años que se generan noticias relevantes durante la Semana de Turismo. “Lo que hizo la ministra Cairo por nosotros no tiene precio. Para un periodista, tener que laburar esta semana es un infierno. No pasa absolutamente nada. No hay nada que cubrir. Tenés que armar notas prácticamente de la nada. Yo todavía no puedo creer que en pleno Turismo tenga tanto material para hacer notas”, comentó un representante de APU.

El periodista recordó además que tampoco a nivel internacional hubo grandes novedades por estos días. “Fijate que hasta Donald Trump nos falló: después de una semana completamente demencial, aflojó el acelerador y hace días que no hace alguna locura. Cairo realmente nos salvó la vida”.