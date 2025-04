Tras la decisión de Donald Trump de imponer aranceles recíprocos a la casi totalidad de países, las principales bolsas del mundo se derrumbaron. La situación causó gran nerviosismo a nivel global, pero quienes se mostraron más preocupados fueron los editores de medios de comunicación gráficos, como periódicos y portales de internet. “Estamos en una situación realmente delicada, porque las fotos que muestran a operadores de bolsa agarrándose la cabeza no son infinitas. Si continúan las turbulencias en los mercados financieros, van a empezar a escasear”, advirtió un editor de The New York Times.

El periodista aclaró de todas maneras que, más allá de lo que ocurra en el corto plazo, a mediano plazo la situación se estabilizará. Dentro de un par de meses, lo único que vamos a precisar para graficar el estado de la economía son fotos de pobres en cualquier lugar del planeta, algo que definitivamente no va a escasear”.