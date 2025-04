El proyecto del Frente Amplio para desestimular la existencia de viviendas, que incluye agilizar los trámites para expropiaciones, parecería contar con el visto bueno de la oposición, por lo que va camino a aprobarse. Esto fue visto con preocupación en el Partido Independiente (PI), desde donde temen que esto los deje en la calle. “El proyecto tiene que especificar claramente que esto no se aplica a las sedes partidarias, porque en ese caso la nuestra correría serios peligros. Fijate que está prácticamente vacía desde 2002”, explicó un dirigente del PI. Para los independientes, la ley debería explicitar que cuando se habla de “viviendas vacías” se hace referencia “a aquellas cuyos propietarios no tienen voluntad de ocupar, no a las que están desocupadas por la testarudez de mantener un proyecto político a pesar de que la inmensa mayoría de los ciudadanos viene dejando en claro una y otra vez cada cinco años que no lo quieren dentro de su sistema político”.

Los impulsores de la ley se comprometieron a analizar el reclamo de los independientes, aunque advirtieron que “una disposición en este sentido puede favorecer a los propietarios de las viviendas vacías, ya que les alcanzaría con formar un partido político insignificante para evitar la expropiación”.