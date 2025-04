Según los prestadores de salud, este tipo de situaciones se repiten cada vez con más frecuencia. “Antes, la gente que consultaba porque llevaba varios días sin defecar era muy poca, pero hoy en día es muchísima, y el número está creciendo. Es como una epidemia. La gente ya no puede ir al baño sin su celular”, afirmó un médico.

Una persona que sufre de este síntoma y fue a una emergencia explicó que en su caso lleva “más de cinco días sin cagar”. “Y ojo que lo intento, pero no hay caso, me siento en el wáter y mi cuerpo no responde. Espero que me arreglen el celular pronto, porque si no, voy a terminar internado”, relató.

Las autoridades están estudiando la posibilidad de incluir la reparación de celulares dentro de la canasta básica de los prestadores de salud. “Hoy en día, tener el celular en buenas condiciones es más importante para la salud gastrointestinal que la ingesta de frutas y verduras”, explicaron desde el Ministerio de Salud Pública.