Ayer se supo que el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, dio marcha atrás en la contratación de Ana Inés Martínez como asesora en comunicación. La contratación había sido cuestionada tanto por la oposición como por el propio Frente Amplio (FA). Zunino explicó que el objetivo de contratar a Martínez había sido “picar un poco la campaña electoral para las elecciones departamentales en Montevideo, hacerlas un poco más interesantes, porque todo el mundo da como un hecho el triunfo del FA. La falta de competencia no es buena para la democracia”.

El jefe comunal aclaró, de todas maneras, que “si mi fuerza política no está de acuerdo con esta contratación, yo no tengo problema alguno en revocarla”, aunque aclaró que se reserva el derecho “de llevar adelante nuevas acciones para ponerles un poco de pimienta a las elecciones”. “Estoy pensando en darle un cargo de asesor a Daniel Martínez o hacer un megarrecital en la rambla de Punta Carretas”, adelantó.

El enojo: “Que vengan ganando desde hace 35 años me jode, pero me la banco. Pero lo que no me banco es el pizarreo, eso de decir ‘mirá, hago cualquier cagada y gano igual’. El FA no tiene códigos”. Dirigente multicolor medio sacado.