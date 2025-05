El Partido Nacional continúa fustigando al oficialismo por la adquisición de un campo de 4.000 hectáreas para el Instituto Nacional de Colonización (INC). En opinión de los nacionalistas, se trata de una erogación “suntuosa y completamente injustificada”. “No puede ser que se gasten más de 30 millones de dólares en unos campos para unos colonos. Ni que fuera para irse a vivir ahí. Porque los campos de Colonización, si mi memoria no me falla, se dan a personas de buen pasar económico que quieren hacer mucho dinero gracias a un emprendimiento rural pero sin dejar sus trabajos en Montevideo y mucho menos su vida social. Entonces, nos parece un despropósito que se gaste tanto dinero para eso, que en definitiva no deja de ser un quiosquito para generar ingresos extra o un hobby de fin de semana”, se quejó un legislador nacionalista.

El legislador aclaró, de todas maneras, que si el objetivo de las autoridades fuera entregar campos a productores rurales que efectivamente quieran instalarse allí, “entonces correspondería llevar el caso ante la Justicia y que se aplique todo el peso de la ley sobre quienes cometieron este grosero apartamiento de las normas y objetivos con los que fue creado el INC”.