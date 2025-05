Un apagón ocurrido en la tarde de ayer dejó a 150.000 vecinos de Montevideo sin electricidad durante aproximadamente una hora. El corte de luz se debió a un desperfecto en la red que abastece a varios barrios de la zona costera de la capital, el cual fue solucionado gracias a la intervención de César Troncoso. Desde UTE explicaron que la decisión de llamar al reconocido actor uruguayo se tomó debido a que los primeros intentos por solucionar el problema, realizados con aparatos de última generación, no dieron los resultados esperados. Ante esto, se optó por un enfoque “menos ortodoxo”. “Hablamos con Troncoso y le pedimos que revisara las máquinas de la subestación. Inicialmente él se negó, porque creyó que no estaba capacitado, pero por suerte al final logramos convencerlo. Y la verdad es que teníamos razón, porque con un poco de cinta aisladora, aceite tres en uno y un par de patadas a una máquina que no tenía mucha idea de para qué sirve solucionó el problema por completo. Un fenómeno. Si algún día hay un apocalipsis tecnológico, me gustaría estar junto con él”, declaró un funcionario de UTE.

La aclaración: “Ayer de tarde dejamos de insultar a José Mujica durante una hora. Esto no se debió a una cuestión de respeto, sino a que nos quedamos sin internet por el corte de luz. Pedimos disculpas a nuestros seguidores”. Colectivo de libertarians.