Ante el aumento de los casos de antisemitismo tras la respuesta de Israel a los ataques de Hamas, el gobierno decidió realizar un acto solemne para recordar a las víctimas de la “masacre” ocurrida durante la Alemania nazi. “Queremos dejarle bien claro al mundo que nosotros no aceptamos este tipo de cosas. Durante la Segunda Guerra Mundial muchos judíos fueron asesinados o mantenidos en condiciones deplorables. Es algo tan terrible que no sabemos cómo llamar. Antes le llamábamos ‘genocidio’, pero después nos dimos cuenta de que no es un problema de palabras, así que pasamos a llamarlo masacre”, explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

El canciller afirmó además que, fiel a su tradición de defensa de los derechos humanos, Uruguay prepara conmemoraciones de las masacres de armenios a manos de los turcos, de los tutsis a manos de los hutus y de los bosnios por parte de los serbios. “Tanto yo como el presidente Orsi consideramos que en todos los casos se actuó muy mal”, sentenció.