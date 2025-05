Tal como preveían las encuestas, Mario Bergara se impuso sobre Martín Lema y se transformó en el nuevo intendente de Montevideo. Ni bien se confirmó la noticia, el Partido Nacional (PN) decidió comenzar un proceso de “análisis y autocrítica” por la derrota. “Quizás algunos crean que es muy pronto para analizar la derrota, pero igual decidimos empezar el día mismo de las elecciones porque hay un consenso muy grande sobre sus causas: fue todo culpa de Valeria Ripoll”, explicó un dirigente nacionalista.

En efecto, los principales dirigentes del PN coinciden en que no haber escondido por completo a Valeria Ripoll fue “un gran error”. “Es cierto que no la mostramos mucho, pero estamos hablando de la causante de la derrota en las elecciones nacionales. No debería haber aparecido ni siquiera en fotos. Tendríamos que haberla mandado a un retiro espiritual en Neptunia o a recorrer el sudeste asiático. Pero no nos animamos y, finalmente, terminamos pagando el precio”, se lamentó un legislador nacionalista.