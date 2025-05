La empresa de Paco Casal explota los derechos del fútbol uruguayo desde 1999, y este año se sabrá si continúa por cuatro años más. Las negociaciones por la posible renovación del contrato entre Tenfield y la AUF, como ya es costumbre, se están desarrollando en medio de un clima enrarecido. Es por esto que desde la calle Guayabos se decidió acudir a un terapeuta especializado en relaciones tóxicas. “Es siempre la misma historia. Tenfield se nos acerca y nos galantea, nos seduce, nos llena de regalos y así nos convence. Pero después, cuando le abrimos las puertas, empieza con el chantaje emocional y con el ahogamiento económico, y nos damos cuenta de que estamos metidos en una trampa de la que no podemos salir”, explicó un dirigente de la AUF.

En la asociación esperan que una terapia les permita “enfrentar a Tenfield sin miedo, con la frente en alto y, sobre todo, la autoestima en alto. No podemos dejar que ellos nos convenzan de que el fútbol uruguayo es una porquería que no vale nada. Es cierto que, objetivamente, algo de razón tienen. Pero no importa. Tenemos que convencernos de que somos valiosos y de que merecemos respeto”, afirmó el dirigente.