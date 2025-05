La mala votación en las departamentales confirmó que Cabildo Abierto no logra levantar cabeza tras la debacle en las elecciones presidenciales. Ni bien se conocieron los primeros resultados de los comicios del domingo, Guido Manini Ríos puso a la venta su lema en Mercado Libre, pero ayer reconoció que la publicación no tuvo la respuesta que esperaba. “La verdad es que, por ahora, nadie quiso comprar el lema. Solamente me llegaron algunas preguntas de personas que pedían un descuento o preguntaban si no había alguna especie de dos por uno que incluyera, además del lema de Cabildo Abierto, el de César Vega o el de Eduardo Lust”, relató Manini Ríos.

El militar retirado y exsenador explicó que por el momento no piensa bajar el precio de su lema. “Yo creo que es una marca muy buena. Yo abro las redes sociales y veo que millones de personas se quejan de la agenda de derechos y de la izquierda en general. Cabildo Abierto, bien manejado, puede rendir muchísimo en estos tiempos. El tema es que yo no tengo mucho tiempo libre para manejarlo”, expresó.