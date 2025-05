Tal como se preveía, el proyecto del gobierno para salvar la Caja de Profesionales fue aprobado en general en Diputados, pero los artículos que definían qué porcentajes aportarían activos, pasivos, rentas generales y la población en general fueron rechazados por todo el arco opositor. De todas maneras, desde todos los partidos políticos coincidieron en que hay que hacer los máximos esfuerzos para salvar a la caja. “Tenemos que cuidar a los profesionales, porque ellos son el futuro del país. Es cierto que el país tiene muchos desafíos, como los niños de bajos recursos, los presos y las personas en situación de calle, pero no podemos permitir que lo urgente nos distraiga de lo importante. Los profesionales tienen que estar primero”, afirmó un diputado frenteamplista.

Un representante nacionalista aseguró, por su parte, que “los aportes del Estado a la caja no son un gasto, sino una inversión. Si los profesionales uruguayos no ganan lo suficiente al retirarse, todo el país va a sentir el impacto. No sabemos bien cómo, pero sí sabemos que lo va a sentir”.