El presidente Yamandú Orsi se refirió a distintos temas de actualidad durante una rueda de prensa realizada ayer. Consultado con respecto a la situación del presidente de Colonización Eduardo Viera, que también es colono, el mandatario afirmó que no puede estar en ambos lados a la vez, aunque pidió “no fanatizarse ni transformar estos temas en una cuestión de buenos y malos”. “El presidente de Colonización no puede seguir siendo colono, pero tampoco apoyo que haya colonos israelíes en Cisjordania. A mí no me van a correr con el poncho ni por derecha ni por izquierda, ni me van a exigir que me ponga de un lado o del otro. Al contrario, todo esto me parece una confirmación de que en todos lados pueden pasar cosas que no son del todo correctas. No está bien que Viera sea colono y no está bien que centenares de miles de israelíes colonicen un país que no es el suyo. Lo que está mal está mal y punto. A veces hay que jugársela”.

La consigna setentista: “¡Basta de colonialismo!”. Sebastián da Silva, libertador nato.