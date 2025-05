Los vecinos del expresidente confesaron estar “muy desconcertados” ante la aparición del símbolo tricolor en la casa de uno de los hinchas de Peñarol más famosos de Uruguay. “La verdad es que no entiendo nada. Yo sé que en estos últimos tiempos Sanguinetti se acercó mucho al Partido Nacional, a pesar de ser el principal referente del Partido Colorado durante los últimos 40 años. Pero eso de meter una bandera de los bolsos en el balcón de su casa me sorprendió muchísimo”, declaró una mujer que vive frente a la residencia del expresidente.

Consultado sobre este curioso hecho, Sanguinetti aseguró que “los tiempos en que todo era blanco y negro se acabaron en el Uruguay de hoy”. “Soy hincha de Peñarol, siempre lo seré, pero cuando Nacional hace las cosas bien me gusta reconocerlo. Y en estos últimos días el tradicional rival ha demostrado un gran sentido de la ubicuidad y de lealtad patriótica al dejar bien en claro que en el fútbol no debe haber lugar para revanchismos, porque no podemos quedarnos en el pasado. Hay que mirar hacia el futuro”, declaró el líder colorado.