El nacionalista Carlos Albisu resultó vencedor el domingo y será el nuevo intendente del departamento. En un discurso brindado ante sus seguidores luego de que se confirmaran los resultados, Albisu dedicó varios agradecimientos. “Quiero agradecer, antes que nada, a mi familia por todo el apoyo que me dio. También a los militantes que dejaron todo en la cancha. Pero sobre todo me gustaría agradecer a quienes proyectaron la construcción de la represa de Salto Grande. Tengo que reconocer que yo hoy no sería intendente si no fuera por ese maravilloso organismo llamado Comisión Técnica Mixta. Ahí recibí muchas enseñanzas que me ayudaron a llegar hasta acá y otras que me van a servir para gestionar la intendencia”, declaró un emocionado Albisu.

El jefe comunal electo finalizó su discurso destacando la importancia de la gratitud en la política. “Creo que una de las cosas más importantes para quienes estamos en esto es la gratitud, así que durante mi gestión pienso ser muy agradecido con quienes siempre estuvieron a mi lado”.