El último de los roces entre los partidos Nacional y Colorado y Cabildo Abierto (CA) se produjo el martes, cuando el diputado cabildante Álvaro Perrone se quejó por no haber sido invitado a una reunión para tratar el tema de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Un legislador nacionalista reconoció que no se invitó a CA como forma de reprimenda por no haber votado el proyecto anterior para rescatar la caja. “Hay cosas que no se pueden dejar pasar así como así. Hay que tomar medidas. Es más, si siguen haciéndose los interesantes no los vamos a invitar a la próxima reunión que tenemos planeada para diseñar estrategias que nos permitan mandar a los represores a sus casas. Eso sí que les va a doler”.

En el Partido Colorado comparten la idea de tomar esta medida de fuerza, aunque consideran que hay que ir “despacio”. “Hay que tener mucho cuidado. Dejarlos afuera de esa reunión los podría enojar más que cualquier otro tema, así que esa piola no la podemos tensar demasiado. Si efectivamente cumplimos con esa amenaza, Cabildo puede terminar armando una bancada conspiranoica con Salle”, advirtió un diputado colorado.