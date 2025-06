Desde el sector de Álvaro Delgado se rechazó la propuesta lanzada por Sergio Botana para que las elecciones para el directorio del Partido Nacional se realicen mediante voto secreto. Ante la confirmación de que la iniciativa no prosperará, el senador nacionalista decidió cambiar de estrategia. “Yo entiendo que alguna gente tema a las presiones de Aire Fresco. También entiendo que haya compañeros que sientan vergüenza por votar a Javier García. De verdad que los entiendo. De hecho, yo no me avergüenzo porque ya no me queda vergüenza. Si no, seguro que querría votar en secreto. Pero bueno, no se pudo. De todas maneras, hay una solución. Alcanza con tomarse una copita antes de anunciar el voto, para darse valor”, declaró Botana.

El exintendente arachán recordó que el alcohol tiene un efecto desinhibidor “muy lindo”, que lleva a las personas a hacer lo que realmente quieren hacer, sin miedo a las consecuencias. “Yo creo que las cosas hay que hacerlas así, sin miedo. Es como andar en moto sin casco. Al principio te da un poquito de miedo, pero después te hace sentir más vivo que nunca. Siempre y cuando no choques”.