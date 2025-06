Tras la negativa de la oposición a votar la propuesta del gobierno para financiar el déficit de la Caja de Profesionales Universitarios, que incluía un aumento en los aportes de activos y pasivos, todo parecería indicar que se deberá recurrir casi exclusivamente a Rentas Generales para mantener funcionando la institución. Tras conocerse la noticia, Juan Pueblo dijo que se sentía arrepentido de no haber hecho una carrera universitaria. “Escribo esto para los gurises que están por entrar en la adultez. No cometan el mismo error que yo. Estudien algo. Abogacía, Medicina, Arquitectura, lo que sea. Seguramente no se van a hacer millonarios, pero por lo menos no van a tener que bancar las jubilaciones de gente que gana mucho más que ustedes”, escribió la entelequia en su cuenta de la red social X.

“Tendría que haber escuchado a mi madre, que me recomendó someterme a un test de orientación vocacional. O por lo menos asesorarme con alguien que tuviera mínimos conocimientos de cómo se comporta la clase política en este país”, concluyó Juan Pueblo.