Bernardo Legnani había sido designado en 2022 para integrar el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) en representación de Cabildo Abierto. Legnani anunció ayer su renuncia al cargo por motivos “estrictamente personales”. “A veces soy un poco distraído. Cuando me propusieron ocupar un cargo en esta institución, que tenía muy pocos años de creada y yo no conocía, acepté gustoso. La verdad es que no sabía muy bien de dónde venía su nombre. Pero cuando me enteré de que las ‘d’ eran por ‘derechos’ y las ‘h’ por ‘humanos’, y sumé las dos palabras, me di cuenta de que estar ahí iba en contra de todos los principios y convicciones que me habían llevado a sumarme al proyecto de Guido Manini Ríos”, declaró Legnani.

El ahora exdirector reconoció que el uso de dos iniciales para las palabras en plural lo “confundió” un poco. “Terminé el liceo hace muchos años. La cuestión es que ni me acordaba de esa regla gramatical. Pero bueno, esas son cosas del pasado, ahora lo que importa es que Cabildo Abierto designe en mi lugar a alguien que sí sepa qué quiere decir la sigla y que tenga bien claro que su misión ahí va a ser sabotear la institución, cosa que a mí nadie me avisó”.