El presidente estadounidense viene presionado desde hace varios años a sus socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para que aumenten el gasto militar, pero no está teniendo el éxito que desea. Ayer, el mandatario decidió apretar el acelerador y aclaró que Europa no precisa aumentar su gasto en defensa para protegerse de eventuales ataques de Rusia, China o Irán, sino de los propios Estados Unidos. “Creo que los europeos no están entendiendo cuál es la situación, a pesar de las numerosas pistas que les he venido dando. Mi cercanía con Vladimir Putin, mis posturas ambiguas o de apoyo al neofascismo y el neonazismo, mi odio a la socialdemocracia... En fin, son muchos los elementos que tendrían que alcanzar y sobrar para entender que en cualquier momento puedo empezar a bombardear París y Berlín”, declaró Trump.

El presidente estadounidense consideró que Europa debería “agradecer” la gentileza y comenzar a armarse lo más rápido posible. “Quiero que la guerra entre Europa y Estados Unidos sea un espectáculo entretenido, no que se acabe en dos días porque uno de los contendientes aplasta al otro”, explicó Trump.