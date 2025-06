La falta de anuncios importantes por parte del presidente Yamandú Orsi ha sido criticada no sólo desde la oposición, sino también desde el propio oficialismo. Y si bien desde Torre Ejecutiva se afirma que “este no es un gobierno de anuncios”, esto podría haber empezado a cambiar. “Hoy tengo un anuncio importante para hacerles. ¿Están preparados? ¿Las cámaras y los celulares están grabando? Bueno, acá va. Hoy estamos cumpliendo 100 días”, declaró ayer Orsi en una rueda de prensa.

Pero esta no fue la única novedad del encuentro con los periodistas. “Tengo otro anuncio importante que hacerles. Faltan 1.725 días para que termine nuestro gobierno”. El mandatario aclaró, de todos modos, que no planea adelantar qué medidas tomará el gobierno en esos días, ya que “lo importante no es hacer anuncios, sino hacer cosas”.