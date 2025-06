El presidente de la República, Yamandú Orsi, aclaró ayer que la creación del Ministerio de Justicia está supeditada a que se alcance un consenso entre todo o casi todo el sistema político. Desde la Torre Ejecutiva reconocieron que el riesgo de que la iniciativa fracase por falta de acuerdos “es real” y que esto traería varios inconvenientes. “Por ejemplo, no tenemos idea de qué haríamos con Jorge Díaz si el ministerio finalmente no se crea, porque lo trajimos para eso. Si quisiéramos darle otro ministerio tendríamos que esperar a que quede un puesto vacante. Las embajadas importantes ya las repartimos. Y menos de eso no va a agarrar. Vamos a tener que esforzarnos al máximo si no queremos enfrentarnos a un problema grave, porque nadie quiere tener a un tipo así como enemigo”, expresó un jerarca del gobierno.

En el entorno de Orsi consideran que Díaz es un activo muy importante, ya que está muy fogueado en temas judiciales y además tiene todos sus impuestos al día. “No podemos darnos el lujo de perder a alguien de estas características”, aseguró el jerarca consultado.