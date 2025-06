El 19 de junio se celebra el Día del Abuelo y muchos adultos mayores reciben la visita de sus hijos y nietos. Al coincidir esta fecha con la conmemoración del natalicio de José Gervasio Artigas, el Día del Abuelo ha tenido siempre una impronta fuertemente artiguista. “Para mí, llevar a mis hijos a visitar a sus abuelos es una forma de homenajear al prócer, sobre todo porque, en el caso de mi padre, está exiliado en un residencial. Pero ojo que yo no lo puse ahí. Él se fue solito cuando terminó de decepcionarse de sus hijos y se dio cuenta de que ya no tenía sentido seguir peleando porque ni yo ni mis hermanos íbamos a cambiar”, explicó un hombre que ayer pasó cinco minutos junto a su padre.

Una mujer contó, mientras tanto, que ayer fue a “cebarle unos mates” a su madre, “tal como hacía Ansina”. “Es un ritual que repito todos los 19 de junio, religiosamente. No me salteo ni un solo año, porque como es el único día en que voy a visitarla, si llego a faltar me paso dos años sin verla”.