La Cámara de Senadores tratará el próximo 30 de junio el proyecto de ley para rescatar la Caja de Profesionales, que ya el mes que viene deberá hacer sus erogaciones en dos tandas debido a la falta de fondos. Inicialmente se consideraba que no existían otras opciones más allá de la aprobación del proyecto, pero a fines de la semana pasada surgió una nueva alternativa. “Aún no queremos cantar victoria, porque no hay nada definido, pero si todo sale como esperamos, la Tercera Guerra Mundial va a estallar en un par de meses y a nadie le va a importar un carajo el destino de la Caja de Jubilaciones”, explicó una fuente de la Torre Ejecutiva.

El escenario que maneja el gobierno es liquidar todos los activos de la caja para cubrir las obligaciones a la espera de que se desate una conflagración a escala planetaria que acabe con la civilización humana tal como la conocemos. “Esto es una prueba de que nunca se debe dar todo por perdido, ya que, cuando uno menos lo espera, aparece un milagro que termina salvándote de ese destino tan horrible del que creías que no te podías salvar”, reflexionó la fuente.