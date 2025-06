Según versiones de prensa, el excanciller pretendía ocupar la embajada de Portugal al término de la pasada administración, pero el escándalo por la entrega del pasaporte a Sebastián Marset frustró esta posibilidad. El gobierno actual aún no ha decidido cuál será el destino de Bustillo, aunque se descartó la posibilidad de designarlo como espía en el extranjero. “Bustillo tiene algunas características que pueden ser muy útiles para un espía, como por ejemplo su gusto por la diplomacia de cóctel. Pero, por otro lado, se deja grabar por cualquiera, algo que generalmente no está bien visto entre los espías. Sospechamos que no tiene la habilidad necesaria para desarrollar esta labor”, explicó una fuente de Cancillería.

Lo que sí está decidido es que Bustillo será embajador en Argentina en caso de que Alberto Fernández vuelva a la presidencia en ese país. “Sería muy raro, pero allá todo puede pasar”, consideró la fuente.