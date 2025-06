El presidente de Estados Unidos aseguró que el conflicto entre Irán e Israel está “totalmente superado” y dio por cerrado el episodio. Pero pocas horas antes también había anunciado un cese del fuego que fue rápidamente violado, por lo que muchos desconfían de las palabras de Trump. “A mí me encantaría creer que a partir de ahora todos podemos estar tranquilos, pero no soy muy optimista. La incertidumbre que estoy viviendo es terrible, Trump es completamente impredecible. Está loco. No quiero ilusionarme”, se quejó un automovilista uruguayo que no sabe si cargar el tanque o esperar.

“Es muy angustiante vivir de esta manera, sin saber si la situación va a seguir así y el petróleo va a bajar, o van a volver las hostilidades y el crudo se va a disparar. Lo único que quiero es que se termine de una buena vez este conflicto aberrante y todos podamos volver a vivir en paz, sin angustiarnos por el precio del petróleo”, declaró el automovilista.