El partido entre el Inter de Miami y Montreal, jugado el miércoles de la semana pasada, marcó un nuevo récord para el Pistolero; fue su partido número 1.000 como profesional. Suárez compartió un emotivo video en redes sociales, en el que destacó, entre otras cosas, que en 997 de estos partidos no mordió a un rival. “Cuando debuté en Nacional, con apenas 17 años, jamás me hubiera imaginado, ni siquiera en mis más locas fantasías, que iba a llegar a este punto. 522 goles. 1.000 partidos. Solamente tres partidos en los que mordí a alguien. Cuatro ligas, dos torneos de selecciones y todos, absolutamente todos los torneos intercontinentales de clubes en los que no le hinqué los dientes a un rival. Gracias. Simplemente gracias”, dice Suárez en el audio que acompaña al conmovedor video. Sobre el final de la pieza audiovisual, Suárez puntualiza que “este camino aún no ha terminado. Este camino aún sigue. Ojalá vengan más goles y más campeonatos y no vengan nuevas mordidas. No lo puedo asegurar, eso el futuro lo dirá. ¡Confiemos en que sólo haya cosas buenas en lo que queda de mi carrera!”.

La frase: “Mi dentista me advirtió que a mis años las piezas dentales ya no son tan firmes como antes”. Luis Suárez, fiera con hambre de goles y de rivales.