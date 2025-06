Los tejemanejes relacionados con la venta de derechos de televisación del fútbol uruguayo despertaron el interés de la plataforma de streaming, que producirá una ambiciosa serie sobre el tema. La buena noticia para el fútbol uruguayo es que Netflix pagará 100 millones de dólares por los derechos de la serie. Según explicaron los responsables del proyecto, “las negociaciones entre Tenfield, la Mesa Ejecutiva de la AUF, los presidentes de los clubes, los políticos y la enorme cantidad de actores que se mantienen ocultos entre las sombras son un excelente material para hacer una serie. Sabemos que 100 millones de dólares es una cifra importante, pero estamos seguros de que la vamos a recuperar”.

Desde la AUF destacaron que, además de los 100 millones de dólares, también ingresará dinero por la venta de derechos del fútbol propiamente dichos. “Se los ofrecimos a Netflix como parte del trato, pero nos dijeron que no, que no les interesaba el fútbol uruguayo, sino todo lo que lo rodea”, explicó un dirigente.

La aclaración: “El gobierno no va a intervenir hasta que no logre entender exactamente cuáles son los bandos en pugna y quién defiende qué intereses”. Jerarca gubernamental que ya no entiende nada.