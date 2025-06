Daysi Iglesias, representante de los docentes en el Consejo Directivo Central, propuso extender las vacaciones de julio a dos semanas, pero su idea recibió cuestionamientos, y no solamente por parte del resto de los consejeros. También la rechazaron algunos operadores turísticos. Concretamente, aquellos que tienen hijos en edad escolar. Según explicó el propietario de un hotel, “no todo es dinero en esta vida. Disfrutar de la vida es tanto o más importante que facturar. Y, en mi caso, si hay algo que me impide disfrutar de la vida es tener a mis hijos de 7 y 9 años todo el día en mi casa. Así que prefiero toda la vida que haya una semana de vacaciones en vez de dos, por más que me pierda de ganar una buena suma de dinero”.

El encargado de una agencia de viajes afirmó, por su parte, que “si el Estado quiere que haya una semana más de vacaciones para estimular la economía, que se encarguen de mis hijos durante la semana extra de vacaciones. Si no, que vayan a explotar a algún otro sector de la economía”.