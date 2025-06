“Lo que importa es que tenemos tiempo de sobra para solucionar el problema. No nos puede pasar que una injustificada ansiedad nos lleve a tomar una decisión apresurada”. Así resumió un legislador del Frente Amplio cuál es el clima dominante en el oficialismo con respecto al proyecto de ley para rescatar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. El tema fue abordado ayer en la Cámara de Diputados, pero ante la falta de acuerdo se resolvió posponer la decisión hasta el 30 de junio a las 14.00, es decir, diez horas antes de que el organismo entre en default. “El 1º de julio ya no habrá dinero para pagar las jubilaciones, pero por suerte vamos a tener unas cuantas horas para abordar el tema. Habíamos pensado en citar la sesión para las 20.00, pero nos pareció que íbamos a estar un poco apretados. A los legisladores no nos gusta hacer las cosas a último momento”, declaró un legislador opositor.

La queja: “Esta crisis se nos vino encima de forma vertiginosa. Hace apenas dos décadas nadie podía prever que iba a pasar algo así”. Legislador sorprendido.