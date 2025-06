El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió ayer una advertencia por una ola de frío con temperaturas extremas, que comenzará el lunes 29. La noticia tomó por sorpresa a miles de personas que estaban convencidas de que el país ya atravesaba una ola de frío. “Para mí fue una excelente noticia, porque me estaba cagando de frío. Salía al trabajo de mañana y me parecía que la iba a quedar ahí mismo. Estaba convencida de que estábamos en medio de una ola de frío. Ahora que me doy cuenta de que nada que ver, que ola de frío es lo que se viene el lunes, estoy mucho más tranqui y ya no me quejo del frío”, aseguró una mujer que ayer de noche caminaba por 18 de Julio vestida con una minifalda y un top.

Un transeúnte que también caminaba por la principal avenida relató que, tras escuchar la advertencia del Inumet, apagó todas las estufas de su casa. “De no haber sido por el aviso me hubiera gastado un dineral calefaccionando la casa como lo venía haciendo en estos días. Ahora sé que recién tengo que prender las estufas el lunes”.