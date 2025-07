El gobierno anunció que los pasaportes uruguayos volverán a incluir el lugar de nacimiento del portador para evitar que sean rechazados por Alemania, Francia y Japón. Quienes hayan sacado pasaportes en los últimos meses podrán cambiarlos por otros nuevos, sin costo. La embajada de Alemania celebró la decisión, aunque aclaró que las personas que tengan mucha pinta de uruguayos no necesitarán el nuevo documento. “Los uruguayos tienen un aspecto muy particular, que no sólo incluye la vestimenta, como los vaqueros algo gastados y las camperas a cuadros, sino también la actitud timorata, la mirada melancólica y una forma de hablar muy poco entusiasta, como si prefiriesen estar callados y tomando mate. Es un conjunto de características que sólo se obtienen por haber nacido en Uruguay. En los casos menos claros, como las personas de clase alta o los hijos de inmigrantes, sí les vamos a reclamar que acrediten su lugar de nacimiento. Pero en el caso del empleado público cincuentón con pinta de que se va a llevar todos los jaboncitos del hotel, no es necesario”, explicaron desde la embajada de Alemania.

La denuncia: “Primero no podés entrar a Alemania, Francia o Japón, y cuando te querés acordar no te dejan salir de tu país, como en la Unión Soviética”. Derechista que se mantiene alerta, a pesar de la caída del Muro de Berlín.