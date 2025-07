Si bien ya existen aplicaciones que informan sobre los horarios y las trayectorias de los ómnibus, como Moovit y Cómo Ir, hasta ahora no había ninguna que enfocara el tema desde el punto de vista de la protección de la vida humana. Según explicaron desde la Intendencia de Montevideo, “lo que se pretende con esta nueva app es que las personas estén prevenidas ante la posibilidad de que el ómnibus de Cutcsa que se acerca pueda atropellarlos en la vereda”. Uno de los problemas de las aplicaciones mencionadas anteriormente es que ofrecen horarios de llegada estimados y no exactos. “No podemos pedirles a las personas que se trepen a un árbol o al techo de una parada cuando faltan cinco minutos para que el ómnibus llegue. La nueva app emitirá una alerta cuando falten aproximadamente 30 segundos para que el ómnibus llegue y siempre y cuando su conductor esté demostrando un comportamiento francamente temerario, es decir, no que simplemente esté manejando mal, porque en ese caso emitiría alertas en forma permanente”.

Recomendaciones para la seguridad vial